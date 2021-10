Bruce Springsteen passou pelo "Late Show", de Stephen Colbert, para uma curta entrevista e atuação.

Após falar sobre o livro que lançou com Barack Obama, e mostrar a guitarra com que se deixou fotografar para a capa de "Born to Run", o "Boss" interpretou uma versão em formato acústico de 'The River', tema de 1980.

Veja aqui: