Britney Spears, cuja presença no Instagram tem sido seguida ao pormenor pela sua falange de fãs, curiosa com a vida da cantora após libertar-se da tutela do pai, partilhou um vídeo no qual dança ao som da sua canção favorita dos tempos do liceu.

Trata-se de 'Glycerine', êxito dos ingleses Bush lançado em 1994 e incluído no álbum "Sixteen Stone". "Um segredo para vocês: certo dia a Gwen Stefani convidou-me para nadar em casa dela e eu e o Gavin [Rossdale, vocalista dos Bush e ex-marido de Stefani] nadámos juntos. Foi o momento mais fixe da minha vida!"

Veja aqui o vídeo: