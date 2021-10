Paul McCartney anunciou que irá deixar de dar autógrafos. Em declarações à "Reader's Digest", o ex-Beatle afirma que o ato de assinar um autógrafo não faz sentido.

"Sempre me soou estranho. Pedem-me para assinar o meu nome na parte de trás de um recibo qualquer. Para quê? Ambos sabemos quem eu sou", diz.

Segundo McCartney, tanto os autógrafos como as selfies estarão, de agora em diante, proibidos. O músico explicou que prefere ter uma curta e agradável conversa com os seus fãs.

"Normalmente, as pessoas ficam com uma fotografia mal amanhada, com um fundo pobre e eu com ar miserável. Vamos falar, vamos partilhar histórias", continuou.