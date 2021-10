Chega esta semana às livrarias "Os Anéis do Meu Cabelo — A História de Mariza", uma biografia da fadista portuguesa.

Neste livro, e segundo o comunicado de imprensa, "Mariza, os amigos, a família e os músicos revelam-nos a mulher fora do palco, sem saltos altos nem vestidos de renda, com a mão que costumamos ver a agarrar o microfone segurando com força a do seu filho."

As origens de Mariza dos Reis Nunes, nascida em Moçambique e criada no bairro da Mouraria, em Lisboa, e a forma como as mesmas a moldaram como mulher e artista, são outro dos temas da biografia, que reúne também as maiores proezas da sua carreira.

Veja aqui a capa de "Os Anéis do Meu Cabelo — A História de Mariza", editada esta semana pela Leya.