O novo disco dos Limp Bizkit poderá chegar já no próximo fim de semana.

O 'palpite' resulta das publicações do vocalista da banda, Fred Durst, que tem vindo a perguntar aos fãs, no Instagram, se preferem que os Limp Bizkit lancem mais singles ou o álbum na íntegra.

Uma vez que os admiradores do grupo se têm manifestado a favor do lançamento do álbum, Fred Durst partilhou, numa story, aquilo que será parte da capa do disco, escrevendo que todas as abóboras (associadas ao Halloween) chegarão no Dia das Bruxas, que se assinala a 31 de outubro.



Os Limp Bizkit não lançam álbuns desde "Gold Cobra", de 2011.