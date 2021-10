Agir partilhou uma mensagem bizarra que recebeu nas redes sociais. Na mesma, alguém que assina como José Estaline defende que "alguém que mutila gratuitamente o corpo só pode sofrer de algum tipo de distúrbio mental."

"Ao trabalho que esta gente se dá. Fazer um perfil falso para dizer disparates destes. Tempo livre a mais, certamente", escreve o cantor em resposta ao seguidor que o acusa de não pertencer "à raça humana".

Veja aqui:

À BLITZ, em março de 2020, o artista admitia que nunca prestara muita atenção ao que dizem sobre ele: "quando comecei, se calhar não, mas hoje em dia acho que já não existe ninguém que não tenha pelo menos um amigo com tatuagens". "Quando andava de tatuagens e alargadores em transportes públicos, provavelmente ia de phones e se calhar as pessoas falavam e eu não ouvia", acrescenta Agir. "A melhor maneira de lidar com isso é estarmos bem connosco e bola para a frente", afirmou no podcast Posto Emissor.