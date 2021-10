Aaron Lewis explicou o que o move contra Bruce Springsteen, o qual acusa de "falta de patriotismo".

O vocalista dos Staind deu uma entrevista ao programa "Candace", onde revelou o que esteve na base da composição de 'Am I the Only One', canção onde ataca aqueles que têm queimado bandeiras norte-americanas e derrubado estátuas ao longo dos últimos meses.

"A ideia foi escrever uma canção honesta sobre aquilo que se passou nas nossas vidas, com o confinamento, e com a loucura que temos visto nas televisões ao longo dos últimos 18 meses", disse.

"Sinto que não é preciso estar num ou noutro lado da barricada para, a dada altura, ter olhado para as imagens e pensado no que raio se estava a passar no país. Olhem para o que acontece quando se tenta dizer a verdade. Porque a verdade não soa bem ao outro lado".

Num dos versos da canção, Lewis ataca especificamente o "Boss", já que Springsteen "é sempre retratado como o gajo de classe média americano. E, neste período de loucura, disse que se uma pessoa em particular fosse reeleita iria mudar-se para a Austrália. É isso que é ser americano?", questionou. "Vais abandonar a América só porque não gostas do tipo que entrou para a presidência?".