Rodrigo Leão, que acaba de lançar o álbum "A Estranha Beleza da Vida", é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Além de falar sobre o momento atual da sua carreira, o músico lisboeta recorda também os tempos em que integrou uma das formações mais importantes da música portuguesa das últimas décadas do século XX, Madredeus.

Justificando a sua saída do grupo, em 1994, Leão afirma: "Não gostava particularmente de fazer 70 ou 80 concertos por ano, como fizemos nos últimos anos [em que estive nos Madredeus]. Alguns músicos, que tocavam muito melhor do que eu, desenvolviam a sua técnica, eu estava ali a martelar no piano. Não fazia nem melhor nem pior".

Rodrigo Leão fala também sobre a relação que mantém hoje com os antigos companheiros. Ouça a resposta completa a partir dos 27 minutos e 12 segundos.