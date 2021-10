Dave Gahan, que desde 1980 ocupa o 'cargo' de vocalista dos Depeche Mode, lança a 12 de novembro o álbum "The Imposter", com o projeto Soulsavers.

Composto por versões de Bob Dylan, Neil Young, PJ Harvey ou Cat Power, entre outros, "The Imposter" serviu de pretexto a uma entrevista com o músico inglês, que há mais de 20 anos vive em Nova Iorque.

Sobre o título do álbum, confessou Dave Gahan, entre risos: "Eu sinto-me sempre um impostor, quer esteja a cantar ou não! Felizmente, tenho bons amigos e uma família. Quando canto, há um propósito. Mas noutras partes da vida sempre me senti desconfortável", afirmou, à BLITZ. "Ao gravar este disco, percebi que as canções que escolhi para cantar me têm emprestado muito conforto. Claro que estou habituado a interpretar as canções de outras pessoas: há anos que canto as do Martin [Gore, dos Depeche Mode]. Cresci a interpretar as ideias de outras pessoas. E tive de descobrir que pessoa era essa, que as ia interpretar. Sou eu, claro, mas com que voz? Em que personagem? Neste disco, essa pessoa sou eu."

Pode ler a entrevista com Dave Gahan na edição desta semana da revista E do Expresso.