101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

Ala dos Namorados

'Loucos de Lisboa'

(1994)

‘Eu não sou eu nem sou o outro / Sou qualquer coisa de intermédio / Pilar da ponte de tédio / Que vai de mim para o outro’, escrevia Mário de Sá-Carneiro dois antes de se suicidar em Paris. As suas temáticas foram invariavelmente a loucura e o suicídio: os seus, mas também de outras mentes estilhaçadas, como do (outro) poeta Ângelo de Lima, igual contemporâneo de Fernando Pessoa.

No início dos anos 30, a mendicidade era condenada (a loucura é um país estrangeiro, como descrevia o historiador Roy Porter) e aqueles que ousassem mendigar eram enviados ora para o Asilo de Mendicidade de Mitra (ainda não era adjetivo) ora para os dois hospitais psiquiátricos em Lisboa: o Rilhafoles (futuro Miguel Bombarda) ou, mais tarde, o Júlio de Matos. Num deles, em 1910, um dos psiquiatras foi mesmo assassinado por um dos seus pacientes, o Tenente Aparício Rebelo dos Santos. O médico que o tratava, depois de alvejado com um revólver, teve apenas fôlego para dizer: ‘não lhe façam mal que é um louco’. Esse médico chamava-se Miguel Bombarda e daria nome ao hospital em 1911, no ano seguinte à sua morte paradoxal.

Quer as patologias quer as terapêuticas eram ainda primitivas; quem sofria de perturbações mentais era denominado de louco, alienado, demente, desassisado ou insano e tem-se presente os tratamentos por via de lobotomia aplicados a alguns pacientes. Os então clínicos desta área (alienistas, que serviram de inspiração a Machado de Assis para um dos seus romances) tinham o objetivo primeiro de libertar os pacientes da sua ‘triste’ condição - o que raramente era conseguido, como se depreende. Intranquilidade, mutismo, idiotismo profundo (sic) ou a epilepsia eram caminho para internamento compulsivo em um dos dois hospitais psiquiátricos de Lisboa, invariavelmente sem regresso à vida no exterior, sem cordão com vidas anteriores e afetos passados. Passaram a ser depósitos de desesperança, hospitais-sepultura sem legenda.

A partir dos anos 40 do século XX, sobretudo desde a inauguração do (moderno) Hospital Júlio de Matos, os pacientes inofensivos passaram a poder circular no exterior dos hospitais que os mantinham internados. O Hospital Júlio de Matos situa-se na Av. do Brasil, na desembocadura da Av. de Roma – e é nesta avenida que se convive com muitos dos loucos de Lisboa. Foi nesta avenida que nasceu a canção ‘Loucos de Lisboa’.

Na esplanada da Pastelaria Sílvia, na Av. de Roma, entre a Av. João XXI e a Av. de São João de Deus, João Monge e João Gil encontravam-se nos anos 70 para congeminar o seu futuro (ainda incerto) com uma voracidade audaz. Ensaiavam músicas, acordes, histórias suas e de personagens que com eles se cruzavam. Num tempo pré-Trovante, num tempo pré-Ala dos Namorados, num tempo apenas de tirocínio antes de firmarem o trajeto comum que percorreriam. Nessa esplanada da Pastelaria Sílvia, João Monge escreveu, a condizer, a canção ‘Esplanada’ para o Trovante (‘Da esplanada em vão me projeto / Para lá de onde me sinto’).

Utente do Hospital Júlio de Matos, o Vitinho era figurante da Av. de Roma. Um figurante cortês, habitual. Fumando sofregamente. Cravando bicas e beijos a raparigas. Tinha um discurso confuso, delirante e incomum. A João Monge cativou o desafio de compor o seu passado, embrenhar-se no seu raciocínio, na sua dialética – tal como o faria anos mais tarde com os flagelados vindos do Alentejo que se sedeavam na margem sul do Tejo (com o projeto Rio Grande). João Monge não compôs o seu passado, mas assumiu que aquele figurante passaria a ser um dos seus protagonistas. Inverteu fundamentos racionais e legitimou o contrassenso – como se se pudesse desconceber a razão. Como se se pudesse visualizar preceitos a partir do seu reverso – e daí conceber novos dogmas. Pelo menos naqueles três minutos de canção – em que tudo deverá ser verdade e fazer sentido. À letra esculpida a partir de um episódio inusitado, de uma personagem inusitada, Manuel Paulo compôs uma canção melódica e afetiva, cosida com elã nas cordas do seu piano.

‘O amigo chegue cá, por favor’ – disse Carlos Paredes. O amigo era Nuno Guerreiro, que ali estava por destino com a amiga Natália Casanova (dos Diva) – que ensaiava com o mestre Paredes. A voz andrógina de Nuno Guerreiro captou a atenção do guitarrista, que o convidou a participar naquela que viria a ser uma das suas últimas exibições (no Teatro São Luiz). Atrás estava Manuel Paulo, no órgão e no acordeão, que dali a pouco tempo seria desafiado por João Gil, que terminara com o seu ciclo Trovante, a iniciar um novo projeto. A Ala dos Namorados nasceu com raízes no fado, mas deixaria descendência com um diálogo com a pop, com o jazz e com a música clássica – firmando a sua impressão digital na música portuguesa. Tinham planeado que a Ala dos Namorados tivesse várias vozes em alternância. Manuel Paulo propusera Nuno Guerreiro como uma das vozes a tomar parte no projeto, depois do brilharete com Carlos Paredes a que assistira. Mas Nuno Guerreiro era uma personagem mal aceite. Era olhado de soslaio, insultado, estranhado. A elite vanguardista não aceitava aquela figura extravagante com uma voz de contratenor. A elite vanguardista era, ipso facto - pelo alcance que a Ala dos Namorados teria, afinal conservadora e descrente. Numa das primeiras atuações, João Gil, pela enérgica desaprovação que Nuno Guerreiro recebeu, teve a certeza de que iriam construir uma das bandas mais consistentes da música portuguesa – tal qual os destemidos e bravos guerreiros que combateram na Batalha de Aljubarrota (a Ala dos Namorados, por serem jovens e afoitos).

‘Os Loucos de Lisboa’ são um retrato da ‘Ala dos Namorados’, mas são também o retrato de uma Lisboa que se acostumou a conviver com as suas figuras desimportantes – que são quem compõem enfim a sua substância. Aquela figura desimportante, o Vitinho, foi importante para João Monge – que o ajudou a compor a sua legenda sentimental. Antes de ter deixado 20 paus na mesa, como na canção ‘Esplanada’, do Trovante, talvez muitas vezes João Monge os tivesse entregado ao Vitinho. E este talvez se tivesse despedido com ‘um gesto que podia ser de amor / Sorria e ao partir agradecia’.

Ouvir também: ‘A História de Zé Passarinho’ (1995). Composta em forma de marcha lisboeta, a lembrar histórias de faca e alguidar. A canção teve sucesso sobretudo junto da diáspora portuguesa, tendo alcançado o 1.º lugar no top da Rádio Alfa, em Paris.