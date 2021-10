Rodrigo Leão, que acaba de lançar o álbum "A Estranha Beleza da Vida", é o convidado da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. De forma franca, aborda o "desconfinamento" que fez de si próprio e o rumo que trilhou para chegar a um álbum que se inscreve na tradição do Rodrigo Leão mais clássico, mais melódico, menos experimental.

Falando sobre a forma como aborda a vida, o músico revela que encontra na música a paz necessária para controlar a sua própria ansiedade. "Sou uma pessoa muito ansiosa. A minha música, que transmite paz e tranquilidade, é uma terapia para mim próprio. Para me acalmar nos momentos mais ansiosos". Em seguida, Leão recorda também como começou a sua relação com a criação de música, "no liceu, aos 12 anos", quando aprendeu a tocar um instrumento.

