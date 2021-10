O novo documentário de Todd Haynes demora que se farta até chegar ao celebérrimo ‘álbum da banana’, “The Velvet Underground & Nico” (1967), disco de estreia e batismo fulgurante que deixou influência incalculável na história do rock. Foi um flop no seu tempo — mas quem o ouviu então, diz a boutade, formou uma banda. E se o filme demora é porque Todd Haynes não se limita a juntar o predicado ao sujeito de uma história mítica que nunca antes tinha sido colocada assim em cinema. Pelo contrário, ele quer abraçar os Velvet por todas as frentes e com todos os poros (chamemos-lhes VU daqui para a frente, sigla de combate), em toda a sua complexidade musical, histórica, sociológica e até psicológica. É uma valiosa entrada no universo VU — e um ótimo documentário sobre um momento seminal da arte do século XX.