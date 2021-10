Tom Morello deu uma entrevista ao podcast "Fan First", da "Revolver", onde foi instado a eleger o melhor frontman de todos os tempos.

O guitarrista dos Rage Against the Machine acabou por escolher o seu colega de banda, Zack de la Rocha. "Ele é o James Brown do punk rock", afirmou.

"Não há ninguém como ele. Não há outro igual na história da música ocidental que tenha aquele compromisso espiritual, em palco e em estúdio".

"A isso, junta um intelecto brilhante, e é um músico tremendo. Sinto-me grato por estar numa banda com ele", continuou.

Para além de Zack de la Rocha, Tom Morello deixou ainda elogios para Chris Cornell, com quem tocou nos Audioslave. "Olhavas para ele e pensavas: 'És um ser mágico'", explicou. "Era abençoado de muitas formas, e era um tipo cinco estrelas".

"Lembro-me de fazer o primeiro disco com o Rick Rubin, e ele dizer-me que eu não sabia a sorte que tinha. Que era difícil compor uma grande melodia, e ele fazia-o às pazadas", rematou.