Alice Cooper colocou à venda uma serigrafia de Andy Warhol, que "nem se lembrava" que tinha.

"Little Electric Chair" é um trabalho que data de 1964, e será leiloado na galeria Larsen, em Scottsdale, no estado do Arizona. Estima-se que atinja valores próximos dos 4 milhões de euros.

A serigrafia, que foi recentemente descoberta por Cooper, havia-lhe sido oferecida pela namorada, Cindy Lang.

"Certo dia, estava a falar com o Dennis Hopper - quando ele ainda era vivo - e ele disse que ia vender algumas das suas obras do Warhol. E eu pensei: 'Acho que ainda tenho um Warhol em qualquer lado'", contou.

Veja aqui a peça: