O rapper português Plutónio foi detido por posse de arma ilegal, revela o "Jornal de Notícias" na sua edição desta sexta-ferira.

Segundo este diário, João Colaço, verdadeiro nome do rapper, foi detido no decurso de buscas realizadas em sua casa, no Bairro da Cruz Vermelha em Alcabideche, Cascais. Em causa está uma investigação por tentativa de homicídio.

O "JN" escreve ainda que Plutónio foi levado para as instalações da Polícia Judiciária, sendo mais tarde libertado.

Nascido em Lisboa em 1985, Plutónio é um dos artistas mais bem sucedidos do hip-hop português, tendo os seus vídeos milhões de visualizações. O seu álbum mais recente, "Sacrifício: Sangue, Lágrimas & Suor", saiu em 2019. Encontra-se nomeado para Melhor Artista Português nos MTV Europe Music Awards.