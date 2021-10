A polícia norte-americana deu início a uma investigação com vista a apurar as circunstâncias da morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia que foi vítima, esta quinta-feira, de um disparo aparentemente acidental nas filmagens do western "Rust".

O autor do disparo foi o ator Alec Baldwin, protagonista e produtor do filme que estava a ser rodado no estado norte-americano do Novo México.

De momento, não é claro como é que um disparo feito com uma arma falsa resultou na morte da diretora de fotografia, de origem ucraniana. Também o realizador do filme, Joel Souza, ficou ferido, mas já terá tido alta hospitalar.

As autoridades ouviram já Alec Baldwin e tentarão agora determinar que tipo de bala foi disparada e como.

Escrito e realizado por Joel Souza, "Rust" conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, que vem em auxílio do neto de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.