"Meu Coco", primeiro álbum de Caetano Veloso desde "Abraçaço", de 2012, já chegou às lojas e aos serviços de streaming.

Antecipado pelo single 'Anjos Tronchos', o disco é apresentado pelo próprio músico brasileiro, que numa carta aberta reflete sobre a origem do trabalho.



"No final de 2019, tive um desejo intenso de gravar coisas novas e minhas. Tudo partiu de uma batida no violão que me pareceu esboçar algo que (se eu realizasse como sonhava) soaria original a qualquer ouvido em qualquer lugar do mundo. 'Meu Coco' a canção, nasceu disso", recorda Caetano Veloso.

Inicialmente preparado no estúdio caseiro do músico, devido à pandemia, "Meu Coco" inclui também a já referida 'Anjos Tronchos', descrita pelo autor como "canção reflexiva que trata da onda tecnológica que nos deu laptops, smartphones e a internet"; 'Sem Samba Não Dá', 'Não Vou Deixar', "com célula de base de rap"; 'Pardo', sobre "o uso das palavras na discussão racial"; 'Cobre', "canção de amor romântico", ou 'Ciclâmen do Líbano'.

Para os portugueses, um dos maiores motivos de interesse será a participação de Carminho num dos temas. A fadista não só canta com Caetano Veloso como inspirou essa mesma canção. "Uma discussão sobre o (não) uso da palavra 'você' pela brilhante jovem fadista Carminho virou o fado midatlântico 'Você-Você', que ela terminou cantando comigo — e ganhou bandolim sábio de Hamilton de Holanda fazendo as vezes de guitarra portuguesa", escreve Caetano Veloso.

Recorde aqui as fotos do primeiro de vários concertos que Caetano Veloso deu em Portugal há poucas semanas: