Jamie Lynn Spears, atriz, cantora e irmã de Britney Spears, vai publicar um livro autobiográfico em janeiro de 2022, intitulado "Things I Should Have Said" ("coisas que eu deveria ter dito", em português), e num excerto, divulgado pelo TMZ, acusa os pais e os seus agentes de a terem incentivado a abortar quando ficou grávida da sua primeira filha, em 2007, aos 16 anos.

"Vieram ter ao meu quarto para me tentar convencer que ter um filho naquela altura da minha vida era uma ideia terrível", começa por relembrar, "diziam-me 'Vai matar a tua carreira. És demasiado nova. Não sabes o que estás a fazer. Podes tomar uns comprimidos. Podemos ajudar-te a lidar com este problema... Conheço um médico'. Toda a gente à minha volta tentou fazer o 'assunto' desaparecer".

Lynn diz ainda que lhe tiraram o telemóvel para a impedir de comunicar com outras pessoas e que a proibiram mesmo de contar à irmã, Britney, sobre a sua gravidez. "Precisava dela mais do que nunca e ela não teve a oportunidade de me ajudar no meu momento mais vulnerável. A dor de não ter podido contar à minha irmã persiste até hoje".

A situação resolveu-se quando a sua equipa de management negociou um acordo com a revista OK!, que acabaria por dar a notícia da gravidez em primeira mão e divulgar as primeiras imagens da bebé. Lynn e a mãe estiveram, alegadamente, escondidas até o artigo sair, tendo mesmo passado o Dia de Ação de Graças juntas: "A minha mãe usou a sua deceção como se fosse o seu casaco favorito".