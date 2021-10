Gisela João partilhou um longo desabafo com os seguidores, no Facebook, confessando-se "exausta, engolida por trabalho e pela ansiedade, pelo medo". A artista, que tem concertos marcados para os Coliseus de Lisboa e Porto nos próximos dias 5 e 13 de novembro, aconselha "quem tem vergonha de se abrir com o mundo e com o outro" a procurar terapia.

"Gostava de estar plena e sorridente como nesta foto mas não estou", começa por dizer, "[tenho] medo nem sei bem de quê, sei é que é de muita coisa, dos Coliseus, dos projetos novos a sair, da responsabilidade disso tudo, da vida. Nem gosto de partilhar estas coisas, mas estava aqui a ler uns depoimentos de umas pessoas e há de facto muita gente que sente estas coisas e tem vergonha de falar".

Antes de revelar que faz terapia "há uns anos" e que desabafa com as pessoas que lhe são mais próximas, a fadista defende: "diálogo é a melhor coisa do mundo, procurar ajuda é o caminho". "Positividade tóxica é uma bela bosta. Às vezes a gente nem entende o que está a fazer mas se alguém estiver no lugar de ouvinte, ouve. Porque ouvir é um lugar seguro para quem se sente assoberbado".

Recorde-se que Gisela João deu, recentemente, uma série de concertos no estrangeiro, tendo a BLITZ estado presente numa atuação em Copenhaga, na Dinamarca - siga o link para recordar a reportagem.