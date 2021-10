O ator Alec Baldwin já reagiu publicamente ao facto de ter morto, de forma aparentemente acidental, Halyna Hutchins, a diretora de fotografia de um western que está a filmar. "Tenho o coração partido pelo marido e o filho dela e todos os que conheciam e amavam a Halyna", escreveu no Twitter.

"Não tenho palavras para expressar o meu choque e a minha tristeza pelo trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega muito admirada por todos nós", escreveu também, "estou a cooperar com a investigação policial para perceber como é que esta tragédia aconteceu e estou em contacto com o marido dela, oferecendo-lhe e à sua famíla o meu apoio".

Baldwin disparou, esta quinta-feira, uma arma de adereço que estava carregada durante as filmagens de "Rust" no Novo Mèxico e além de atingir mortalmente Hutchins, de 42 anos, feriu ainda o realizador do filme, Joel Souza, que entretanto já teve alta hospitalar. As autoridades já ouviram o ator e tentarão agora determinar que tipo de bala foi disparada e como.

Escrito e realizado por Souza, "Rust" conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, também coprodutor do filme, que vem em auxílio do neto de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.