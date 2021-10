Diana Krall é a mais recente confirmação para o cartaz do EDP Cool Jazz. A cantora e pianista canadiana subirá ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 27 de julho de 2022.

Na bagagem estará o seu mais recente álbum, "This Dream of You", editado em 2020. Este será o regresso de Diana Krall a um festival que bem conhece, tendo atuado na última edição do mesmo, pré-pandemia, em 2019.

A cantora junta-se, desta forma, aos anteriormente confirmados John Legend, Lionel Richie, Yann Tiersen, Miguel Araújo, Tiago Nacarato e Jorge Ben Jor no cartaz do EDP Cool Jazz. Os bilhetes estão à venda em todos os locais habituais a preços que vão dos 25€ aos 70€.