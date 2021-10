Foi anunciada, de forma oficial, uma nova biopic em torno da vida e obra de Ozzy Osbourne, sobretudo do seu casamento com Sharon Osbourne.

De acordo com a "Variety", o filme - ainda sem título - está a ser desenvolvido pela Polygram, com produção de Sharon e dos filhos do casal, Aimée e Jack.

Lee Hall, responsável pelo guião de "Rocketman", biopic de Elton John, foi o escolhido para escrever o filme.

Em comunicado, Sharon Osbourne afirmou que a sua relação com o marido "foi muitas vezes selvagem, louca e perigosa, mas foi o nosso amor que nos manteve juntos".

O filme, escreve ainda a "Variety", deverá contar com música dos Black Sabbath e da discografia a solo de Ozzy. Não foi avançada ainda uma data para a estreia.