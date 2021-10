Os ABBA acabam de lançar um novo single, 'Just a Notion'.

O tema, que fará parte do novo álbum da banda pop sueca ("Voyage", a sair a 5 de novembro) sucede a 'Don't Shut Me Down' e 'I Still Have Faith In You', canções que marcaram o regresso dos ABBA à música, em setembro.

'Just a Notion' foi originalmente composta e gravada em 1978, durante as sessões de "Voulez-Vous", mas acabou por ficar de fora desse disco. "É um tesouro do passado", afirmaram os ABBA em comunicado.

Ouça aqui 'Just a Notion':