Foram reveladas as causas da morte de Tawny Kitaen, estrela do videoclip para 'Here I Go Again', clássico dos Whitesnake.

De acordo com os resultados da autópsia, agora divulgados, Tawny sofria de cardiomiopatia, o que acabou por provocar a sua morte.

Foram também detetados vestígios de antidepressivos, opioides e outros tipos de medicação no seu corpo, sem que nenhuma tenha tido impacto na morte.

Tawny morreu a 7 de maio, aos 59 anos. Nos anos 80, foi namorada do vocalista David Coverdale, acabando assim por figurar no videoclip de 'Here I Go Again'.