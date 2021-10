Os Metallica partilharam um novo trailer para o seu novo livro de fotografias, "The Black Album in Black & White".

Como o título indica, o livro será composto por várias fotografias, a preto e branco, dos Metallica a trabalhar no chamado "álbum preto", editado em 1991.

O livro, que faz parte das celebrações do 30º aniversário do álbum, será editado em parceria com o fotógrafo Ross Halfin. Incluídas estarão várias fotos inéditas, tiradas entre 1991 e 1993.

As introduções estarão a cargo de Halfin e dos elementos da banda: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted (então baixista dos Metallica) e Robert Trujillo (que, com os Suicidal Tendencies, acompanhou os Metallica em digressão nesses anos).

Veja o trailer: