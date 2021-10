Foi divulgado o cartaz completo do festival Mad Cool, "irmão" do NOS Alive, que se realiza em Madrid nas mesmas datas do evento português.

Todas as edições, o Mad Cool partilha vários nomes com o NOS Alive, e 2022 não será exceção: artistas como Metallica, Florence + The Machine, Imagine Dragons, Glass Animals, St. Vincent, Royal Blood e Faith No More pisarão palcos portugueses e espanhóis.

Porém, também há nomes que não passarão por Algés: destaque para os Muse, os Killers, os Queens of the Stone Age, os Deftones, os Twenty One Pilots, os Pixies (atuarão em Paredes de Coura) e os Placebo (atuarão em Vilar de Mouros).

Os bilhetes para o Mad Cool, que conta com mais um dia de festival que o NOS Alive (irá realizar-se de 6 a 10 de julho, ao passo que o NOS Alive se realiza de 6 a 9), estão à venda através do website do evento. Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021, canceladas por conta da pandemia da covid-19, continuarão válidos.