Os Moonspell acabam de anunciar mais um concerto a propósito do Halloween.

Um dia antes do Halloween Rock Fest, que está agendado para 31 de outubro no Parque de Exposições do Montijo, a banda portuguesa toca em Albufeira, no Algarve, integrando as celebrações promovidas pela autarquia local.

O concerto é grátis e começa pelas 22h30 na Praça dos Pescadores. "O Halloween dobrou de tamanho e contamos convosco para fazer a festa!", escrevem os Moonspell nas suas redes sociais.