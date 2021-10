Jorge Cruz, que em 2019 anunciou o final da banda Diabo na Cruz, falou sobre o problema médico que o afasta dos concertos desde então. Já este ano, o músico português revelou sofrer "de tinnitus severo com perda de audição provocado por trauma acústico".

Agora, Jorge Cruz partilhou que tem recebido várias mensagens de pessoas "com o mesmo problema, algumas alertando para a importância de divulgá-lo mais, dado tratar-se de algo sobre o qual ainda há pouco conhecimento, o que contribui para situações de incompreensão, de estigma e de isolamento daqueles que dele sofrem."

A propósito de uma entrevista à revista "Prevenir", Jorge Cruz revela que "o quadro de acontecimentos que despoletou o tinnitus" se verificou "aquando do fim da produção do álbum 'Lebre'", de 2018, levando-o a deixar de dar concertos, nove meses depois. O artista diz ainda que tem feito tratamentos e evoluído positivamente "na maneira de encarar e lidar com esta nova realidade auditiva", deixando uma mensagem de "solidariedade e esperança" para quem sofre desta condição.

Os antigos elementos dos Diabo na Cruz, à exceção de Jorge Cruz, formaram a banda SAL. Quanto a Jorge Cruz, escreveu recentemente duas canções para Gisela João: 'Já Não Choro Por Ti', incluída no álbum "Aurora", e 'Tempestade', do novo projeto Mirrors.