Depois do último lugar na edição deste ano da Eurovisão, o Reino Unido resolveu entregar a tarefa de escolher a canção e o intérprete para 2022 à equipa de management de Dua Lipa e Lana Del Rey.

Em declarações ao jornal The Sun, a própria cantora britânica já reagiu à notícia, dizendo: "Sou uma britânica orgulhosa, apesar de também ser uma kosovar orgulhosa. Fico muito feliz por emprestar o meu manager à causa. Vou estar a torcer por eles!".

A Tap Management foi fundada em 2009 por Ben Mawson, que se diz "muito entusiasmado" pela parceria com a BBC na escolha do próximo representante britânico na Eurovisão. "Vamos usar a Eurovisão para refletir e celebrar o talento musical rico, diverso e de primeira classe do Reino Unido", disse em entrevista à BBC.

Recorde-se que o concorrente britânico deste ano, James Newman, que interpretou a canção 'Embers', não obteve um único ponto. O Reino Unido não consegue ter uma canção no top 10 da Eurovisão desde 2009.