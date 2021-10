Álvaro Covões, diretor da promotora de espetáculos Everything Is New e membro da direcção da APEFE (Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos), fez um apelo ao líder do PSD, para que este aprove o Orçamento de Estado, de forma a impedir a "extrema-esquerda" de "aprovar leis que vão destruir o país enquanto parte da Europa ocidental".

Nas redes sociais, escreve Álvaro Covões: "Caro doutor Rui Rio, apesar de o senhor não ser frequentador de salas de espetáculos e espaços [de] cultura, permita-me o seguinte desafio: o país não quer eleições antecipadas após a pandemia. Assim, a sua obrigação para os portugueses é de se abster na votação do Orçamento de Estado, viabilizar a proposta do governo apesar de não concordar [com a mesma] e assim garantir aos portugueses e ao tecido empresarial português que a extrema-esquerda não vai fazer aprovar leis que vão destruir o país enquanto parte da Europa ocidental. Não queremos ser a Venezuela da Europa e a responsabilidade de todas as leis que destruam a economia portuguesa é exclusivamente sua."



"O senhor sabe que o governo está refém de chantagem da extrema-esquerda que pode fazer aprovar leis que vão fazer Portugal recuar para o país mais pobre da Europa", argumenta o empresário. "Uma vez que se vai recandidatura à liderança do segundo maior partido democrático, diga-nos que caminho quer seguir: o caos ou o caminho da Europa?"



Pode ler aqui a mensagem de Álvaro Covões na íntegra: