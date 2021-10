O mais recente vídeo de J Balvin, para o tema 'Perra', foi eliminado do canal oficial do artista colombiano no YouTube, pela própria plataforma.

Na origem da censura está o facto de o vídeo conter alegadas "mensagens violentas e opiniões racistas contra as mulheres".

Antes da decisão do YouTube, o próprio Governo da Colômbia criticou a canção, considerando que a mesma "reproduz, incita e justifica a violência contra a mulher ao promover a violação dos seus direitos, os ataques à sua dignidade e a normalização de posturas e cenários que objetivam o seu corpo, mostrando-as como propriedade dos homens", afirmou a Vice-Presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez.

No vídeo, J Balvin segura duas mulheres negras pela trela. Na letra da canção, que conta com a participação da cantora Tokischa, repete-se algo como "sou uma cadela com o cio".

Apesar da sanção, o vídeo continua a ser partilhado por numerosos utilizadores em canais não oficiais.