Dave Grohl deixou rasgados elogios à jovem Nandi Bushell, em entrevista à "Rolling Stone".

Para o líder dos Foo Fighters, ver Bushell tocar bateria "é o verdadeiro significado do rock n' roll". "É tão inspirador como qualquer disco dos Beatles, dos Led Zeppelin, dos AC/DC, dos Rolling Stones", acrescentou.

"Vê-la tocar bateria e ver a paixão e a crença que ela tem nesta música... Se isso não vos inspira, não sei o que inspirará".

Há algumas semanas, Nandi Bushell pôde subir ao palco com os Foo Fighters, um momento que Grohl também recordou na mesma entrevista.

"Que tenhamos podido partilhar um momento com ela em palco faz com que tudo isto valha a pena", disse. "A coisa mais divertida é que, depois de tocarmos com ela, a 'Everlong' voltou às tabelas".