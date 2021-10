Foi divulgado um vídeo, gravado de forma profissional, dos Metallica a interpretarem 'The God That Failed', tema presente no chamado "álbum preto", que cumpre este ano o seu 30º aniversário.

O vídeo foi captado durante o segundo de dois concertos que os Metallica deram no festival Aftershock, em Sacramento (Califórnia).

Estiveram presentes no festival cerca de 40 mil pessoas por dia, com os Metallica a apresentarem dois alinhamentos diferentes em cada um dos concertos. Veja o vídeo para 'The God That Failed':