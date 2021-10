"Paredes de Coura está há demasiado tempo sem música. Já não dá para esperar mais." As palavras são de João Carvalho, diretor do festival Vodafone Paredes de Coura, a propósito da apresentação de um novo evento: o Courage Club, marcado para os próximos dias 3 e 4 de dezembro.



Nas redes sociais, João Carvalho avança que o Courage Club "são dezenas de concertos em vários locais espalhados pela vila. Para a semana anunciamos cartaz, para já marquem na agenda."

A edição de 2022 do Vodafone Paredes de Coura tem já confirmados no cartaz artistas como Pixies, IDLES, The Blaze, Slowthai, BadBadNotGood e The Comet Is Coming.