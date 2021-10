Paul McCartney foi o nome escolhido para fazer o discurso da tomada de posse dos Foo Fighters, no Rock and Roll Hall of Fame.

McCartney e Dave Grohl têm uma longa história juntos: o líder dos Foo Fighters participou num tributo dos Grammys aos Beatles, e ambos gravaram o tema 'Cut Me Some Slack', juntamente com os restantes elementos dos Nirvana ainda vivos, Krist Novoselic e Pat Smear.

O ex-Beatles junta-se assim a uma lista que conta com os nomes da atriz Angela Bassett (que fará o discurso da tomada de Tina Turner), Taylor Swift (Carole King), Drew Barrymore (The Go-Go's) e Lionel Richie (Clarence Avant).

Ainda não se sabe quem apadrinhará as entradas de Jay-Z, Todd Rundgren, Kraftwerk, Gil Scott-Heron ou LL Cool J no Rock and Roll Hall of Fame. A cerimónia realiza-se no Rocket Mortgage Fieldhouse, em Cleveland, a 30 deste mês.