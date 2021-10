Simon Le Bon acredita que os Duran Duran seriam "cancelados", caso os videoclips que lançaram nos anos 80, como 'Girls on Film' e 'Hungry Like the Wolf', fossem divulgados hoje.

Em entrevista ao jornal "Daily Star", o vocalista apontou especificamente 'Girls on Film' como um dos vídeos que não "sobreviveria".

"Foi censurado porque mostrava mulheres nuas. Ninguém faria hoje um teledisco como o de 'Girls on Film' porque seria cancelado", afirmou.

"As coisas mudaram. De certa forma, o YouTube abriu as coisas, mas as perceções públicas mudaram. A forma como esta evolução aconteceu é estranha, à medida que diferentes plataformas de média surgiram e desapareceram".

Recorde aqui os vídeos mais "arriscados" dos Duran Duran: