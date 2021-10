Miguel Angelo, que na passada semana foi o convidado do Posto Emissor, o podcast da BLITZ, garantiu que os Delfins não têm "qualquer ambição de reatar a carreira do grupo", apesar do regresso aos palcos previsto para 2022.

"Os Delfins só voltam, e isto é mesmo honesto, porque as nossas canções continuam a tocar na rádio. Recebo os relatórios das principais rádios e há 120 [ocorrências de] canções dos Delfins a tocar por mês. E não só na M80", revela.

"Pensei: 'se as canções tocam, não vamos chatear ninguém se as tocarmos ao vivo'. Mas não há qualquer ambição de reatar a carreira do grupo, só de fazer bela celebração dessas canções, quase 40 anos depois", assegura Miguel Angelo.

Pode ouvir a resposta completa pelos 25m 15s.