Chino Moreno, vocalista dos Deftones, deu algumas razões possíveis para o comportamento do guitarrista da banda, Stephen Carpenter, que no ano passado se tornou notícia ao defender a teoria da terra plana, ao mostrar-se contra as vacinas para a covid e ao promover conspirações relacionadas com esta doença.

Para Chino Moreno, estas afirmações poderão ficar a dever-se ao consumo de erva por parte de Stephen Carpenter. Em entrevista ao podcast Peer Pressure, afirmou o norte-americano: "É complicado, porque sou amigo dele desde os 10 anos. E ele não foi sempre assim."

"Diria que a erva estará por trás das suas teorias da conspiração... isso e passar muito tempo em casa a ver sites", palpita Chino Moreno, que porém continua a ser amigo de Stephen Carpenter. "Quando estamos juntos, não falamos disso. Fazemos música, rimo-nos e divertimo-nos. Ainda somos amigos como quando éramos miúdos", garante. "Não lhe vou dizer que ele tem de pensar assim ou assado. Mas acho algumas das suas ideias sobre o mundo e o planeta algo excêntricas."

"Não creio que ele tenha má intenção. Está muito preocupado com a sociedade e há ali uma certa paranoia, que a erva não ajuda", diz Chino Moreno, lembrando ainda que Stephen Carpenter esteve no concerto dos Eagles of Death Metal no Bataclan, em Paris, em 2015. Ainda que tenha saído antes do atentado que matou 90 pessoas, talvez o guitarrista tenha ficado traumatizado pela coincidência. "Sei que isso o afetou e que ficou traumatizado."