Os Deep Purple têm regresso marcado para Portugal a 6 de novembro de 2022, no Campo Pequeno, em Lisboa.



Depois de terem editado “Whoosh!” no ano passado, os Deep Purple arrancam em 2022 com a digressão, adiada pela pandemia, de apresentação ao vivo do 21º álbum de estúdio.

Fundados em 1968, os Deep Purple são uma das bandas de hard rock mais influentes de todos os tempos, popularizando clássicos como 'Smoke in the Water', 'Highway Star' ou 'Child in Time'. Da atual formação fazem parte três membros da formação clássica, o vocalista Ian Gillan, o baixista Roger Glover e o baterista Ian Paice, a que se juntam Steve Morse (guitarra, na banda desde 1994, ocupando um lugar que foi de Ritchie Blackmore) e Don Airey (teclados).



A primeira parte estará a cargo dos Urock, "banda rock italo-luso-americana" (assim se descreve) apoiada por Ian Gillan, dos Deep Purple.

Os bilhetes estão à venda, com preços entre 38 e 60 euros.