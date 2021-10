Dave Grohl, cujo livro de memórias, "The Storyteller", é publicado em Portugal a 3 de novembro, deu uma entrevista à BLITZ, na qual falou sobre a experiência de partilhar os momentos mais importantes da sua vida por escrito.

Dizendo-se orgulhoso por ter podido oferecer o primeiro exemplar do livro à sua mãe, que sempre o disciplinou "através da liberdade", o frontman dos Foo Fighters contou que "The Storyteller" começou a tomar forma na conta do Instagram que criou para partilhar algumas histórias.

Alguns capítulos, reconhece, foram mais complicados de escrever. "O capítulo mais difícil de escrever foi o da morte do Kurt [Cobain]", revelou. "Estava com medo de o escrever, por isso esperei até ao último minuto, até que a minha editora me disse: 'Tens de ter isto pronto amanhã.' Então fechei a porta do quarto e comecei a escrever. Foi difícil escrever sobre coisas de que nunca tinha falado. Vê-las no papel trouxe-me muita clareza de espírito, mas também tristeza, algum alívio..."



O processo de escrever, não só sobre a morte do líder dos Nirvana como sobre não haver formas certas ou erradas de fazer um luto, acabou por ser terapêutico e revelador. "Acho que nunca tinha dito aquelas coisas a ninguém. Nunca saíram da minha boca, mas saíram das minhas mãos. Ou do teclado."

"The Storyteller" é lançado em Portugal pela editora Marcador a 3 de novembro. Esta é a capa da edição portuguesa do livro de Dave Grohl: