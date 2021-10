Céline Dion viu-se obrigada a adiar o início da sua residência de concertos em Las Vegas devido a problemas de saúde. Em comunicado, a artista diz sofrer de "espasmos musculares graves e persistentes" e confessa-se "de coração partido" por ter de cancelar espetáculos marcados para novembro, janeiro e fevereiro.

"A minha equipa e eu estamos há oito meses a trabalhar no nosso novo espetáculo e não me ser possível estrear em novembro entristece-me muito", diz a artista no Instagram, "peço muita desculpa por desaponte todos os fãs que tinham planeado ir ver-me a Las Vegas".

Não adiantando mais sobre a sua saúde - sabe-se apenas que Dion está a ser acompanhada por uma equipa médica que tem reavaliado a situação -, Dion diz que se vai concentrar "em ficar melhor". "Quero ultrapassar isto o mais depressa possível".