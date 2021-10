Miguel Angelo, que acaba de lançar o álbum "Noite e Dia", foi o convidado do mais recente podcast da BLITZ, Posto Emissor, onde falou sobre os lançamentos da semana: a reedição de "Let It Be", dos Beatles, e o novo EP de Johnny Marr, "Fever Dreams Pt. 1".

Mostrando-se fã do antigo guitarrista dos ingleses The Smiths ("Aqui há umas semanas ele fez um like a um comentário meu, fiz logo print screen", confessou, entre risos), Miguel Angelo comentou também as tiradas do ex-vocalista da mesma banda, Morrissey.

"Eu gostava muito do Morrissey e do John Lydon, o Johnny Rotten, dos Sex Pistols. Não sei se é da idade, mas se formos a ouvir as conversas palermas do Van Morrison e do Eric Clapton, pensamos: 'se calhar, chegamos a uma altura em que estamos sem filtros, a dizer o que nos apetece'. Quem sou eu para criticar", admite, resumindo com mais risos: "Todos têm algo de José Cid em si".

Pode ouvir a resposta completa pela 1h 8m.