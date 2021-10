Uma artista de rua foi surpreendida por John Legend no preciso momento em que interpretava 'All Of Me', um dos grandes êxitos do músico norte-americano.

Antes de um concerto em Boston, Legend passeou pela cidade com a sua família, dando de caras com Radha Rao - que nem sequer o reconheceu à primeira, já que Legend estava de máscara.

"Quais são as probabilidades de o John Legend estar na tua cidade, na zona onde estás a tocar, no momento em que cantas a canção dele?", afirmou a jovem, de 22 anos, ao "Boston Globe".

Quanto a Legend, ficou impressionado o suficiente para dar um abraço - e uma gorjeta - a Rao. Veja o vídeo do encontro fortuito: