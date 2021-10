Andréa Meyer, música, escritora, atriz e modelo que colaborou no primeiro álbum dos Cradle of Filth, foi uma das cinco vítimas mortais do ataque com arco e flecha na localidade norueguesa de Kongsberg que chocou o mundo na semana passada. Tinha 52 anos.

Além de Meyer, foram mortas mais três mulheres e um homem de 75 anos, registando-se mais três feridos. O ataque foi, alegadamente, perpetrado por Espen Anderson Braathen, homem dinamarquês de 37 anos que terá escolhido as vítimas de forma aleatória.

Segundo a agência Associated Press, o homem começou o ataque num supermercado, disparando flechas contra quem se encontrava no local, continuando depois a atacar pessoas na rua e em apartamentos da vizinhança. O homem terá usado três armas diferentes e as vítimas mortais foram atacadas com uma faca.

Meyer, que depois de se casar como André Haugen, guitarrista dos Emperor, passou a assinar como Andréa Haugen, editou música em nome próprio (enquanto Nebelhexë, Hagalaz' Runedance ou Aghast Manor), tendo colaborado não só em "The Priciple of Evil Made Flesh" dos Cradle of Filth (1994) como no álbum "Nemesis Divina" dos Satyricon (1996).