Carolina Deslandes levou o filho Benjamim ao seu primeiro concerto, de José Cid. Antes do espetáculo, no Campo Pequeno, em Lisboa, na passada sexta-feira, a artista esteve com o músico e gravou um vídeo ternurento do filho a abraçar o seu “ídolo”.

“O primeiro concerto não se esquece, e o abraço ao nosso ídolo também não”, escreve a artista na legenda do vídeo, partilhado no Instagram, “obrigada, José Cid, pelo cuidado e amor que teve com o nosso Benjamim”.

Deslandes explica também que a canção favorita do filho é ‘Velho Moinho” e que depois do encontro “o tio Zé entra no concerto e altera o alinhamento para começar por cantar para o Benjamim a música preferida dele”.