Magazino, DJ português que tem vindo a partilhar a sua luta contra a leucemia, teceu vários elogios ao Sistema Nacional de Saúde (SNS) e, em particular, ao Instituto Português de Oncologia (IPO), onde tem recebido tratamento.

"Tenho comprimidos que custam ao Estado 600 euros por dia", explica Luís Costa, conhecido como Magazino, ao SAPO24. "Se já os estou a tomar há mais de um ano e meio, faz as contas. Já gastei ao Estado milhares de euros só em medicação. Fora os internamentos e as transfusões de sangue, que, disseram-me outro dia, já levei mais de 170. Num hospital privado custam 375 euros cada saco. Sou muito grato ao Estado e a todos os profissionais. Se não fosse o Estado já tinha ido embora. Era impossível. Tinha um seguro de saúde que cobre tratamentos oncológicos até 60 mil euros. Isso não chega a um mês num hospital privado. Critica-se muito, mas se não fosse o SNS eu já tinha morrido."

Magazino, que no último ano esteve também infetado com covid-19, acaba de editar "Ao Vivo", um livro escrito com a jornalista Ana Ventura. Os direitos de autor reverterão na totalidade para duas instituições, a Associação Portuguesa contra a Leucemia e a Heal Me.