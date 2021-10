Ao último dia, falou-se de futuro no MaMA Festival & Convention, em Paris. Não só do futuro mais próximo, no pós-pandemia, como também daquilo a que muito provavelmente assistiremos nos próximos anos no universo da música ao vivo. E não há conversa de futuro que não passe por valores como a igualdade, portanto, num painel composto por mulheres que trabalham no setor da música falou-se de “abusos de poder”, de assédio, de uma história no feminino que não está contada e daquilo que é preciso fazer, de forma urgente, para alterar a situação. Pelo meio, avaliaram-se, também, as mudanças que vieram com uma estagnação do setor cultural, primeiro total e depois parcial, que dura há 18 meses.