Sharon Burns, a diretora de uma escola canadiana que foi acusada de "satanismo" por alguns pais, vai poder manter o seu emprego.

Recorde-se que Burns havia sido alvo de uma petição, criada por pais, que visava a sua saída imediata do estabelecimento.

Em causa estariam os "símbolos satânicos" e "práticas satânicas" que Sharon Burns partilhou nas redes sociais, nomeadamente fotografias que ilustram o seu amor pelos Iron Maiden.

A diretora não teceu qualquer comentário em relação a este caso, com um porta-voz da direção da escola a dizer ao "National Post" que Burns "ficou, como todos nós, bastante surpreendida com a forma como uma publicação no Instagram levou a duas petições e se tornou mediática".

"Acreditamos que o gosto musical é subjetivo, e apoiamos a ideia de que tanto os alunos como os professores apreciem uma variedade de géneros".