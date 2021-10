Jack White acaba de revelar 'Taking Me Back', a sua primeira canção a solo em mais de três anos.

O tema pertence à banda-sonora do jogo vídeo "Call of Duty: Vanguard" e tem, também, uma versão acústica.

Jack White tocou todos os instrumentos nesta faixa que produziu e gravou nos seus estúdios em Nashville, nos Estados Unidos.

Este é o primeiro lançamento a solo do norte-americano desde "Boarding House Reach", em 2018. Em 2019, lançou o álbum "Help Us Stranger" com os Raconteurs.