O regresso do concurso de talentos vocais "The Voice Portugal" regressou e logo no primeiro episódio o júri e a apresentadora, Catarina Furtado, ficaram em lágrimas ao ouvir Ana Vahneshan, participante iraniana a viver em Portugal.

Depois de interpretar o tema 'Lalayi', a concorrente falou sobre o facto de no Irão as mulheres estarem proibidas de cantar e sobre a decisão dos pais, que subiriam ao palco momentos mais tarde, de abandonar o país de origem há três anos para que pudesse ter outras oportunidades.

Vahneshan passou à próxima fase do concurso e terá como mentor António Zambujo. Entre os quatro jurados - Zambujo, Aurea, Diogo Piçarra e Marisa Liz - apenas Piçarra não virou a cadeira. Veja a atuação abaixo e a reação do júri seguindo este link.